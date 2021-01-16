تركيب حواجز الخرسانية بطريق حي السلام الكويفية هذه الأعمال تأتي ضمن مشاريع لجنة إعادة الاستقرار

أخبار ليبيا 24 – خبر

باشرت بلدية بنغازي في تركيب الحواجز الخرسانية بين إزدواجي الطريق الساحلي من جزيرة حي السلام “جزيرة الطيارة” إلى مدخل منطقة الكويفية تنفيذ تحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية.

وتأتي هذه الأعمال ضمن مشاريع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي ومتابعة إدارة المتابعة وضمان الجودة بالبلدية .

وكانت بلدية بنغازي قد شرعت في عدد من الأعمال داخل المدينة كان آخرها رصف الشارع الرابط بين شارع العراق وشارع الكويت بمنطقة شبنه .