بعد توفير مادة الدقيق.. التشديد على الالتزام بضوابط تصنيع الخبز وأسعارها عودة سعر رغيف الخبر إلى السعر القديم المقررة من وزارة الاقتصاد

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بجهاز الحرس البلدي طرابلس الرائد يوسف القيلوشي عن عودة سعر رغيف الخبر إلى السعر القديم .

القيلوشي قال- في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – إنه بعد ارتفاع سعر الخبر بالمخابز ، عقدت سلسلة من الاجتماعات، وأخرها اجتماع مسؤولي مركز الرقابة على الأغذية وشركة المطاحن والأعلاف والحرس البلدي ونقابة الخبازين.

وأوضح أنه تم الاتفاق على عودة سعر رغيف الخبز إلى ما كان عليه، وتم الإيعاز من قبل مدير فرع جهاز الحرس البلدي طرابلس على جميع المراكز والوحدات والنقاط التابعة للفرع بالتفتيش على جميع المخابز، ومخالفة من يخالف القرار.

وأشار القيلوشي إلى أن الفرق شرعت بالحملة فوراً ومن خلال الجولة تم قفل عدد من المخالفين وعودة سعر الأرغفة بما كانت عليه، وجميع المراكز مستمرة بالعمل بالخصوص إلى هذه اللحظه.

وفي سياق ذاته، قال رئيس نقابة الخبازين سعيد بوخريص – لوكالة أخيار ليبيا 24 – إنه عقد اجتماع مع وزير الاقتصاد والصناعة المكلف فرج بومطاري، لمناقشة إمكانية توريد المخزون الكافي من مادة القمح وتوفيرها، وتوفير الدقيق للمطاحن والمخابز.

بوخريص أوضح، أن الاجتماع تناول التزام المخابز بضوابط تصنيع الخبز وأسعارها المقررة من وزارة الاقتصاد.

واشتكى مواطنون ليبيون من ارتفاع سعر الخبز المفاجئ في بعض المخابز الليبية، فيما اعتبره محللون من الانعكاسات السلبية لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار بنسبة 230%، بعد دخول قرار توحيد سعر الصرف حيز التنفيذ في يناير الجاري.