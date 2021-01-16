بدء الاقتراع في انتخابات المجالس البلدية في صبراتة وتاجوراء

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أكدت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم السبت، استمرار توافد الناخبين على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في بلديتي صبراتة وتاجوراء لاختيار من يمثلهم بـ المجالس البلدية.

وشرعت مراكز الاقتراع أبوابها في بلديتي تاجوراء وصبراتة، بداية من التاسعة صباحاً، وذلك للتصويت في انتخابات المجالس البلدية، والتي من المقرر أن يتم إغلاق باب التصويت فيها عند السابعة مساءا.

ويتابع رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، سالم بن تاهية، والفريق المرافق سير الانتخابات في بلدية صبراتة، وفق اللجنة، التي أكدت أن عملية الاقتراع تسير دون وجود أية معوقات أمنية.

ويحق لـ23 ألفا و565 شخصا (مسجلين)، أن يصوتوا في الانتخابات ببلدية تاجوراء، موزعين إلى 31 مركزا انتخابيا، بينما في صبراتة يحق لـ24 ألفا و168 شخصا التصويت في 22 مركزا انتخابيا.