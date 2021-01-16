النصر يتعاقد مع محترف نيجيري لتدعيم فرق كرة القدم قُبيل انطلاق الدوري

16 يناير، 2021 12:33 م
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أخبار ليبيا 24

كشفت إدارة نادي النصر، الجمعة، عن تعاقدها مع اللاعب النيجيري، أحمد فاروق، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا لموسم الرياضي الجديد.

وأشارت الصفحة الرسمية للنادي، إلى أن اللاعب النيجيري يبلغ النيجيري 21 عاما، ويمتلك سرعة كبيرة داخل المستطيل الأخضر.

وجاء تعاقد النادي النصراوي مع اللاعب بفضل جهود مسؤول قطاع كرة القدم بالنادي، محمد رجب، والطاقم الإداري الذي نجح في تسجيله رسميا كلاعب لنادي النصر.

وكانت إدارة نادي النصر قد استغنت عن عدة أسماء خلال اليومين الماضيين أبرزها الموريتاني، موسى صمب، والجزائري، زيتي حوثير، بالإضافة إلى الاستغناء عن خدمات اللاعبين أحمد الحاسي ووجدي سعيد.

 

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16 يناير، 2021 12:33 م
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