المحاسبة البيضاء يصادق على تعاقدات جديدة لهيئة الكهرباء ومؤسسة النفط

أخبار ليبيا 24

صادق رئيس ديوان المحاسبة المنبثق عن مجلس النواب، عمر عبد ربه، على إجراءات تعاقد للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة والمؤسسة الوطنية للنفط.

وتشمل التعاقدات توريد الاحتياجات الضرورية والعاجلة لصيانة شبكات النقل والجهد المتوسط، وشبكات التوزيع في شركة الكهرباء.

كما صادق ديوان المحاسبة على إجراءات تعاقد للمؤسسة الوطنية للنفط لمشروع إنشاء مركز نفطي للصيانة والخدمات الفنية في مدينة بنغازي، بعد التأكد من صحة إجراءات التعاقد واستناداً إلى ما خلصت إليه لجنة فحص ودراسة العقود المسبقة بالديوان.

وكان رئيس ديوان المحاسبة بالبيضاء قد صادق في وقت سابق على إجراءات تعاقد مصرف ليبيا المركزي بشأن تنفيذ مشروع مبنى للمصرف المركزي بطبرق.