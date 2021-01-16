العلم : نأمل أن تضييق اللجنة الاستشارية بشأن ليبيا هوة الخلافات الرئيسية

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال الناطق الرسمي باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جان العلم إن ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد في تونس قد انجز الكثير.

العلم أوضح في إحاطة للإعلاميين أمس الجمعة، أن تم تحديد موعد الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، وهذا الإنجاز الثابت هو أولويتنا القصوى، بالرغم من عدم تمكنه من إحراز اي تقدم في آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة.

وأضاف أنه أن محادثات اللجنة الاستشارية الحالية بها بعض العقبات الرئيسية، أملنا أن تتمكن اللجنة من تضييق هوة الخلافات الرئيسية والتوصل إلى توافق شبه تام بشأن عديد القضايا الخلافية.

وأشار الناطق الرسمي باسم البعثة، إلى أن التقدم الكبير في المسار العسكري منذ أن وقعت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 اتفاق وقف إطلاق النار، والتطورات الواعدة بالمسار الاقتصادي، حيث توصّل مصرف ليبيا المركزي إلى وضع خطة لمعالجة الأزمة المصرفية.