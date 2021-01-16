السيسي: الخطوط المعلنة “الحمراء” في ليبيا هدفت لتحقيق التوازن والحفاظ على المسار السياسي

أخبار ليبيا24

قال، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إن الخطوط المعلنة بشأن ليبيا هدفت بالأساس لتحقيق التوازن والحفاظ على المسار السياسي للقضية الليبية.

جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي في القاهرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن السيسي أكد أن تلك الخطوط المعلنة هدفت بالأساس إلى تحقيق التوازن والحفاظ على المسار السياسي للقضية الليبية.

وأضاف، أن السيسي، شدد على أن وحدة المواقف من شأنها أن تمكن الدول العربية من وضع خطوط مماثلة لصون محددات الأمن القومي العربي تجاه جميع القضايا.

وكان السيسي قال في يونيو 2020، إزاء التدخل التركي في ليبيا، إن تجاوز مدينة سرت وقاعدة الجفرة الجوية الليبية تعتبر بمثابة “خط أحمر” لمصر “وأمنها القومي”.