الخارجية الروسية: بوغدانوف يبحث مع مبعوث عقيلة صالح تسوية الأزمة الليبية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، ناقش مع السفير عبد الباسط البدري المبعوث الشخصي والمستشار الخاص لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، تطورات الوضع في ليبيا، خلال لقائهما في موسكو أمس الجمعة.

الخارجية الروسية أوضحت ، في بيان لها، أن اللقاء ركز على مهام التسوية السياسية المبكرة للأزمة الليبية وفقًا لقرارات مؤتمر برلين الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2510.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر ليبية من داخل اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي، أمس الجمعة، أنه لا يمكن إجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر 2021م، إلا عبر سلطة واحدة في عموم البلاد وتوافق بين الأجسام السياسية المنقسمة حتى الآن.

وذكرت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن اللجنة الاستشارية المجتمعة في جنيف باتت أقرب للتفاهم بشأن بعض الخلافات التي لم تتوافق عليها لجنة الـ75، وأن البعثة الأممية تضغط من أجل الوصول إلى حل توافقي للمرحلة التمهيدية.

وأعلنت البعثة الأممية أن اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار أحرزت تقدم كبير في محادثاتها بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة، مؤكدة أنه تم إنجاز 70% من خارطة الطريق، وأن موعد الانتخابات في 24 ديسمبر هو أولوية قصوى.