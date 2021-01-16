البعثة الأممية تدعو للمشاركة في حوار رقمي مع وليامز

أخبار ليبيا24

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، إنها ستعمل على تدشين حوار رقمي مباشر مع الممثلة الخاصة بالإنابة، ستيفاني وليامز، مساء اليوم.

وحثّت البعثة النساء والشباب بشكل خاص على المشاركة في الحوار بشكل أوسع.

وقالت البعثة في تغريدة على موقع تويتر: “تدعوكم البعثة إلى المشاركة في الحوار الرقمي المباشر مع الممثلة الخاصة بالإنابة، ستيفاني وليامز، الليلة الساعة 9 مساء بتوقيت طرابلس، وتحث النساء والشباب بشكل خاص على المشاركة بشكل أوسع”.