الأغا لـ أخبار ليبيا 24: المقاصة لن تعمل إلا بتوحيد منظومة مصرفي ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي ببنغازي، رمزي الأغا، اليوم السبت، أن المقاصة لن تعمل إلا بتوحيد منظومة مصرفي ليبيا المركزي بطرابلس وبنغازي.

وأوضح الآغا لـ أخبار ليبيا 24، أن المنظومة لا تزال مفصولة، والحل الأمثل لمشكلة المقاصة هو توحيدها ما بين بنغازي وطرابلس.

وتابع الأغا “إنه لا يوجد غلق منظومة المقاصة، والصحيح فصل منظومة مصرف ليبيا المركزي عن فرع بنغازي مما سبب في فصل حسابات المصارف التجارية لدى مصرف ليبيا المركزي والذي أدى إلى انخفاض أرصدتها لدى مركزي طرابلس مما جعلها عاجزة عن شراء العملة الأجنبية للأغراض الاستيرادية والشخصية وتراكم أرصدتها في مصرف ليبيا المركزي بنغازي”.

وأضاف الآغا، “إن مشكلة المقاصة ستُحل تلقائياً بمجرد توحيد المنظومة ما بين بنغازي وطرابلس”، مشيراً إلى أن الحلول المطروحة يمكن أن تكون حلول مؤقتة يسعى إليها المركزي بشقيه بنغازي وطرابلس إلى حين توحيد المنظومة.

ونوه رئيس لجنة الازمة بمصرف ليبيا المركزي ببنغازي أن الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول المقاصة ما هي إلا فرقعات إعلامية تفتقر إلى الموضوعية، والأهم من ذلك هو قدرة المصارف التجارية على فتح الاعتمادات بالسرعة الممكنة وبيع العملة للأغراض الشخصية للمواطن بكل سهولة ويسر.