لليوم الثالث على التوالي.. اللجنة الاستشارية تواصل اجتماعاتها بجنيف

أخبار ليبيا 24

تواصل اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي لليوم الثالث على التوالي عقد اجتماعاتها في جنيف، بمشاركة الممثلة الخاصة بالإنابة، ستيفاني وليامز.

وستناقش اللجنة، اليوم الجمعة، التوصيات التي توصلت إليها خلال اجتماعاتها السابقة عبر الاتصال المرئي، وستعرض نتائج اجتماعات جنيف على أعضاء الحوار من جديد.

وبحسب البعثة فإن اللجنة الاستشارية تناقش القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة، وتقدم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى، مؤكدة أن موعد الانتخابات في ديسمبر القادم يبقى أمرا ثابتا ومبدأ إرشاديا وهدفا لا يمكن التخلي عنه.

وستختتم اللجنة آخر اجتماعاتها في جلسة ختامية مساء يوم غد السبت.