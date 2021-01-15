تدني صحة النواب المضربين عن الطعام في تونس

أخبار ليبيا 24

قالت الكتلة الديمقراطية في تونس، اليوم الجمعة، أن صحة نوابها الثلاثة المضربين عن الطعام بدأت بالتدني؛ وذلك بعد مرور عشرات الساعات منذ إضراب الجوع.

وأوضحت الكتلة عبر حسابها بـ فيسبوك، أن هذه المرة الثانية التي يتم فيها استدعاء الإسعاف بعد مرور 112 ساعة إضراب جوع للنائب سامية حمودة عبو، و96 ساعة إضراب جوع للنائب أمل سعيدي و72 ساعة إضراب جوع للنائب زياد الغناي.

ويحتج النواب لعدم إصدار بيان من قبل رئيس مجلس النواب تنديدا بأعمال العنف التي حدثت في البرلمان من طرف كتلة “ائتلاف الكرامة” واستهداف نواب الكتلة الديمقراطية وخصوصا النائب أنور بالشاهد.

وبعد مرور أكثر من شهر من الاعتصام المفتوح في مبنى مجلس نواب الشعب وعدم اتخاذ رئيس المجلس أي إجراء أو تدابير ضد مرتكبي العنف أعلنت النائبة سامية حمودة عبو إضراب جوع حتى يتحمل رئيس المجلس مسؤوليته ويصدر بيانا يندد بالعنف ومرتكبيه.

وحدث عراك بين الكتلتين المذكورتين في بداية ديسمبر ما أسفر عن جرح النائب عن الكتلة الديمقراطية، أنور بالشاهد، وتعرض زميلته سامية عبّو للإغماء، وإثر ذلك طالبت أربع كتل برلمانية برفع الحصانة عن نواب “ائتلاف الكرامة”، تمهيداً لمحاكمتهم أمام القضاء.