بنغازي تحتضن بطولة السلام لكرة القدم

أخبار ليبيا 24 – رياضة

سيقص فريقا النادي الأهلي بنغازي وخليج سرت شريط بطولة السلام الودية لكرة القدم الإثنين المقبل في ملعب شهداء بنينا .

وستشهد البطولة التي تشرف عليها لجنة مكونة من عدة أندية مشاركة 6 فرق قسمت على مجموعتين تضم الأولى النادي الأهلي بنغازي، وخليج سرت، والتحدي، فيما تضم الثانية النصر، والشط، والهلال .

هذا وستقام البطولة ومن دون تحديد لقب للبطولة والهدف منها احتكاك و مشاركة أندية من مختلف مدن ليبيا .

وستشهد البطولة عودة الجماهير لملاعب كرة القدم بعد غياب لسنوات .