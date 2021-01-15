بنغازي تحتضن بطولة السلام لكرة القدم

البطولة ستشهد عودة الجماهير لملاعب الكرة بعد غياب لسنوات

15 يناير، 2021 12:18 م
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أخبار ليبيا 24 – رياضة

سيقص فريقا النادي الأهلي بنغازي وخليج سرت شريط بطولة السلام الودية لكرة القدم الإثنين المقبل في ملعب شهداء بنينا .

وستشهد البطولة التي تشرف عليها لجنة مكونة من عدة أندية مشاركة  6 فرق قسمت على مجموعتين تضم الأولى النادي الأهلي بنغازي، وخليج سرت، والتحدي، فيما تضم الثانية النصر، والشط، والهلال .

هذا وستقام البطولة ومن دون تحديد  لقب للبطولة والهدف منها احتكاك و مشاركة أندية من مختلف مدن ليبيا .

وستشهد البطولة عودة الجماهير لملاعب كرة القدم بعد غياب لسنوات .

15 يناير، 2021 12:18 م
32

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