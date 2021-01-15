بعثة فريق الشط تصل بنغازي للمشاركة في بطولة لسلام لكرة القدم  

أخبار ليبيا 24 – خاص

وصلت بعثة فريق كرة القدم بنادي الشط، اليوم الجمعة، إلى بنغازي قادمة من العاصمة طرابلس؛ وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة السلام الودية التي يحتضنها ملعب شهداء بنينا.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، قال مدرب فريق الشط، محمد إسماعيل، أن الرياضة تنشر السلام والمحبة بين الليبيين، مشيرا إلى مشاركة فريقه تأتي في إطار تحضيراته لانطلاق الدوري الليبي الممتاز، وتقدم إسماعيل بالشكر للجنة المنظمة للبطولة على حفاوة الاستقبال.

يشار إلى أن الشط سيلاقي النصر في أولى مبارياته في البطولة يوم الثلاثاء المقبل، في حين يلتقي الهلال يوم الجمعة المقبلة.

ويشارك في بطولة السلام التنشيطية ستة فرق هي الأهلي بنغازي، والتحدي، والنصر، والهلال، وخليج سرت، والشط، وستنطلق البطولة التي ستشهد عودة الجماهير لملاعب كرة القدم بعد غياب لسنوات، يوم الاثنين، المقبل بمواجهة قوية بين الأهلي بنغازي وخليج سرت.