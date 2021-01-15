الشلماني: الكاف سيشكل لجنة لبحث رفع الحظر عن الملاعب الليبية  

أخبار ليبيا 24

أكد عبدالحكيم الشلماني رئيس الاتحاد العام الليبي لكرة القدم، وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن “الكاف وافق على تشكيل لجنة لزيارة ليبيا بشكل عاجل لدراسة أوضاع الملاعب والمرافق الرياضية وما يتعلق باستضافة المنافسات وعودة فتح الملاعب الليبية لاحتضان المنافسات القاريّة ورفع الحظر لتتمكن المنتخبات الوطنية والفرق من اللعب على ملاعبها”.

وقال الشلماني في تصريح صحفي، “إن الكرة في ملعب الليبيين، والحكومة عبر هيئة الشباب والرياضة والمنشآت الرياضية في موقع المسؤولية عن نجاح الملف”، وأوضح الشلماني أن ذلك جاء في اجتماع حضره رئيس الفيفا السويسري جياني إنفانتينو.

وأضاف الشلماني، “بعض الدول المنافسة اعترضت، لكن هناك دول أخرى ساندتنا ووقفت معنا مثل “المغرب ومصر وموريتانيا والصومال و جبيوتي، وبوركينا فاسو، وتشاد لاعتماد مشروع الزيارة إلى ليبيا بصعوبة”.

وأوضح الشلماني بأنه تم طرح ما تتعرض له الفرق والأندية الليبية من تكاليف وتأثير السفر، وكذلك المظالم التحكيمية، وخاصة ما تعرض له نادي الأهلي بنغازي مؤخرا، مشيرا إلى أن هناك تفهم كبير في الكاف لهذه القضية.