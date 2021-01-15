اسكتلندا ترفض استئناف أسرة المقرحي في قضية لوكيربي

أخبار ليبيا 24

أعلن محامي عائلة عبد الباسط المقرحي المدان الوحيد في تفجير طائرة “بان أميركان” فوق لوكربي عام 1988، أن العائلة خسرت التماسا أمام محكمة أسكتلندية لتبرئته بعد وفاته.

وكان المقرحي، وهو ضابط في الاستخبارات الليبية في عهد القذافي، قد توفى في عام 2012، وقبل ذلك حكم عليه في عام 2001 بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بقتل جميع ركاب طائرة لوكربي وعددهم 243 شخصا، وطاقم مكون من 16 شخصا و11 آخرين من سكان البلدة الاسكتلندية، في الهجوم الذي يوصف بأنه الأكثر دموية في التاريخ البريطاني.

وبحسب رويترز، قال عامر أنور، محامي عائلة المقرحي في بيان بالخصوص “أيدت محكمة الاستئناف الجنائية في اسكتلندا الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية ورفضت السببين المذكورين للالتماس ولهذا رفضت الطعن المقدم على الإدانة”، وأضاف في هذا الشأن قائلا إن عائلة المقرحي ستقدم طعنا على الحكم أمام المحكمة العليا البريطانية.