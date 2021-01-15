أجواء باردة وسقوط أمطار على بعض مناطق الشمال الشرقي من المتوقع أن تكون فرصة الأمطار غدًا السبت على أغلب مناطق الشمال

أخبار ليبيا 24 – طقس

توقع خبراء المركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا في نشرة جوية لمدة ثلاثة أيام أن تكون الاجواء في ليبيا باردة نسبياً على أغلب مناطق ليبيا مع سقوط أمطار على بعض مناطق الشمال الشرقي ومن المتوقع ان تكون فرصة الأمطار يوم السبت على أغلب مناطق الشمال.

رأس أجدير – سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

الطقس مغيم مع احتمال بسيط لسقوط امطار خفيفة ومتفرقة هذا اليوم على بعض المناطق الساحلية وتكون الفرصة افضل للسقوط يوم السبت، بينما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى ما بين 15-19مْ وما بين 11-14 مْ على المرتفعات الجبلية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده

يشهد الطقس فرصة سقوط امطار متفرقة على بعض المناطق وتكون جيدة خاصة على سهل بنغازي والجبل الاخضر، والرياح تكون شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين 17-20مْ ولا تتجاوز 14مْ على مرتفعات الجبل الاخضر.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

الطقس يشهد سماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين 17-20مْ على اغلب المناطق.

الكفرة – السرير – تازربو

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة ما بين 19-21 مْ.