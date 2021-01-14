مكافحة الأمراض يعلن تسجيل (764) إصابة بكورونا

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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الخميس تسجيل عدد (764) إصابة بكورونا، بينها (520) حالة جديدة، و(244) حالة مخالطة.

وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن استلم الأربعاء عدد (3820) عينة أظهرت النتائج أن من بينها عدد (3056) عينة سالبة موزعة على المختبرات التالية :