مؤسسة النفط تبحث مع شركة الخليج التقليل من عمليات حرق الغاز

أخبار ليبيا24

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع شركة الخليج العربي للنفط أمس الأربعاء التقليل من عمليات حرق الغاز واعتماد الميزانية وتوفير الموارد المالية اللازمة لزيادة الإنتاج.

واستعرض صنع الله خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الإدارة لشركة الخليج فضل الله احتيته و عضو لجنة الإدارة للمالية والموارد البشرية بالشركة أشرف العبار وعدد من مدراء الإدارات خطط المؤسسة الوطنية للنفط الاستراتيجية للعام 2021.

وناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الميزانيات والموارد المالية اللازمة لتنفيذ وإنجاز بعض المشاريع الهامة لدى الشركة للتقليل من عمليات حرق الغاز للوصول إلى أقل معدّلات لحرقه بجميع حقول شركاتها خلال السنوات القادمة والاهتمام بالبرامج البيئية.

ونوقش أيضًا زيادة الإنتاج في العام الجاري، و الموارد المالية المطلوبة لتفعيل إنتاجية الآبار المغلقة بحقلي السرير ومسلة، وإدخال تقنية حديثة للكشف على خطوط نقل النفط الخام، ويأتي ذلك في اطار خطط المؤسسة المستقبلية.