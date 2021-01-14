ليبيا تتعادل مع زامبيا وتفقد نجم هجومها مدرب المنتخب الليبي يقف على جاهزية اللاعبين قبل انطلاق بطولة الشأن

أخبار ليبيا 24 – رياضة

يواصل المنتخب الليبي للاعبين المحليين تحضيراتة اليومية بمعسكره في دوالا الكميرونيه، وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة الشأن التي ستحتضنها ملاعب الكميرون مطلع الأسبوع المقبل .

وخاض المنتخب الليبي أمس الأربعاء مباراة ودية انتهت بالتعادل الإيجابي هدف مقابل هدف أمام المنتخب الزامبي على أرضية ملعب “انيكس ون” في مدينة دوالا الكاميرونية.

وحاول المونتنيغري زوران مدرب المنتخب الليبي الوقوف على جاهزية اللاعبين قبل انطلاق بطولة الشأن .

وشهدت المباراة إصابة المهاجم خالد مجدي بالتواء في الكاحل ستهدد مشاركته في البطولة.