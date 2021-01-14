فتاوى جديدة .. الغرياني: المسؤولون في وزارة الصحة “قتلة”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وصف المفتي المعزول من قبل مجلس النواب، الصادق الغرياني، مسؤولي وزارة الصحة في حكومة الوفاق بفقدان الرحمة، قائلا “منذ أول أيام الثورة ابتليت بوزراء كل واحد منهم أسوأ من الآخر، والمسؤولون في الحكومات المتعاقبة يغضون النظر عنهم”.

الغرياني الداعم للجماعات الإرهابية، أضاف خلال مقابلته الأسبوعية ببرنامج “الإسلام والحياة” على قناة “التناصح”، أن المسؤولين في وزارة الصحة يتجاهلون مآسي الناس والمرضى الذين يفقدون حياتهم بسبب نقص العلاج، متابعا “من يمنعون عنهم حقهم في الدواء هم قتلة”.

واعتبر المسؤولون في القضاء والسلطات التنفيذية أو المجالس الأخرى عبئا على البلد، ويتقاضون أموالا ومرتبات ولا يقدمون أي خدمة للمواطن، قائلا “يفترض أن يكون في هذه المؤسسات لجنان مختلفة؛ صحية وأمنية واقتصادية وغيرها، وكلما يصير خلل في مرفق ما، يستدعى المسؤول عنه ويحقق معه ويعزل ويحال إلى المحاكم إذا ثبت عليه الإهمال والخيانة والتقصير”.

وأكد أن صحة الوفاق لا تقدم أي خدمة، حتى أصبحت الخدمات في المستشفيات العامة من التاريخ، وسئم الأطباء من العمل في هذه المستشفيات التي يذهب إليها المريض، وكانت تقدم له الخدمات والعلاج في السابق، لكن تحول الناس إلى العيادات الخاصة التي تشهد غلاء مثل باقي الخدمات الأخرى.

وأوضح أن الغلاء ليس في العيادات فقط، بل وصل إلى رغيف الخبز، فلم يعد الناس يشبعون به؛ بسبب سوء الحالة الاقتصادية والتلاعب بسعر الدولار، مؤكدا أن كل مسؤول ينفذ أجندة خاصة به وكل تصرفاته حسب المصلحة التي يحققها.

وذكر أن المسؤولين لا شغل لهم بالمسائل الحيوية التي يتوقف عليها مصير الناس، مبينا أن موجة الغلاء الجديدة بعد تعديل سعر الدولار، أصبحت لا تطاق، والمواطن لايستطيع الحصول على الدواء؛ فبعدما كانت علبة الدواء بعشرة دينارات، أصبحت بأربعين واختفت أيضا من المستشفيات والصيدليات.

ورأى أن المجالس الموجودة حاليًا أصبحت عبئًا ولا تتحمل أي مسؤولية، ومنصرفة فقط لتأييد فئة أو شخص معين، وتركت المصائب على قلوب الناس في معيشتهم وطعامهم وشرابهم ودوائهم وسكنهم وتنقلهم.