حظر تجول في كامل فرنسا من السادسة مساءً

14 يناير، 2021 11:35 م
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أخبار ليبيا24

قال رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، اليوم الخميس، إن الحكومة الفرنسية ستفرض حظرًا يوميًا للتجول في جميع أنحاء البلاد في الساعة السادسة مساءً حتى السادسة صباحًا، اعتبارًا من السبت المقبل لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأفاد، كاستكس في مؤتمر صحفي أسبوعي، أن الإجراء سيظل ساري المفعول لمدة أسبوعين على الأقل، لافتًا إلى أنه يمكن فرض إغلاق جديد “بدون تأخير” إذا تدهور الوضع الصحي.

وأكد أن الوضع في فرنسا “تحت السيطرة” لكنه لا يزال “هشًا”، إذ ما زال عدد الإصابات يصل إلى نحو 16 ألف إصابة جديدة يوميا.

وحتى الآن، تخضع معظم فرنسا لحظر تجول ابتداء من الثامنة مساءً، مع خضوع بعض أجزاء البلاد، وخصوصا في الشرق الأكثر تضررًا.

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14 يناير، 2021 11:35 م
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