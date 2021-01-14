باشاغا يتفقد مقر الإدارة العامة لطيران الشرطة بطرابلس

14 يناير، 2021 6:45 م
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أخبار ليبيا 24

تفقد المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، اليوم الخميس، مقر الإدارة العامة لطيران الشرطة بمطار طرابلس الدولي، رفقة عدد من المسؤولين وضباط الوزارة.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على فيسبوك، أن باشاغا اطلع على الأضرار التي تعاني منها عدد من طائرات الشرطة والمبنى المخصص للإدارة العامة للطيران وذلك لإعادة صيانتها.

وأستمع باشاغا إلى شروح وافية من قبل مدير الإدارة العامة لطيران الشرطة حول عدد من المواضيع التي تهم طيران الشرطة.

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14 يناير، 2021 6:45 م
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