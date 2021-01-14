الوطنية للنفط تفعل مجال التدريب مع شركة “شلمبرجير” البدء في تفعيل الاتفاقية المبرمة بين المؤسسة والشركة في مجال التدريب

أخبار ليبيا 24 – خبر

باشرت المؤسسة الوطنية للنفط تفعيل الاتفاقية المبرمة بينها وبين شركة “شلمبرجير” في مجال التدريب التقني التخصصي، والذي يمثل ركيزة أساسية لتطوير المهندسين في التخصصات الهندسية والجولوجيا والجيوفيزياء لتطويرهم في مجال عملهم، ولخلق أطر فنية متخصصة في مجالات الاستكشاف والإنتاج والهندسة النفطية وهندسة المكامن .

حيث تم بمدينة طرابلس إجراء امتحان الاختيار للبرنامج التدريبي الأول لعدد من المرشحين من المؤسسة، و شركات الواحة، اكاكوس، وافتتح البرنامج في اليوم الأول مدير إدارة التدريب والتطوير بالمؤسسة الوطنية للنفط فخر الدين الشارف، والذي أكد خلال كلمته على أهمية تطوير العناصر الوطنية، وضرورة مواكبتها للتطورات الحاصلة بالصناعة النفطية العالمية.

كما تم في اليوم الذي يليه بمدينة بنغازي اختيار مرشحين من شركات الخليج، الجوف، سرت .

وسيبدأ البرنامج التدريبي في الواحد والثلاثين من يناير الجاري، ولمدة خمسة أسابيع من التدريب النظري والعملي، وسيكون التدريب العملي بالحقول النفطية.

والجدير بالذكر أن هذا البرنامج التدريبي تشرف عليه شركة “شلمبرجير” للخدمات النفطية وسيقام في مدينة بنغازي.