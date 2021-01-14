المحجوب: جاري العمل على تطهير ليبيا من المرتزقة والإرهابيين المحجوب يؤكد على تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات الجيش الوطني، اللواء خالد المحجوب، إن المدعي العام العسكري وعضو اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، أكد أن جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الموقع في جنيف في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي جاري العمل على تنفيذها والتقيد بها.

المحجوب أوضح ، في بيان عبر حسابه على “فيسبوك”، أن بنود الاتفاق تتضمن إعادة إنتاج النفط وتصديره مراعاة لظروف كل الليبيين، وإعادة فتح الخطوط الجوية غربًا وشرقًا وجنوبًا، والبدء في تبادل المحتجزين بين الطرفين حيث تم التبادل على ثلاث مراحل حتى الآن ولازال التبادل مستمرًا.

وأكد أن المحتجزين لدى قوات الجيش أوضاعهم الصحية جيدة جدًا ومعاملتهم حسنة طبقًا للقانون الدولي الإنساني والتشريعات المحلية والدولية النافذة، متوجها بالشكر لزملائه في اللجنة العسكرية على التزامهم بتنفيذ بنود الاتفاق والعمل معاً من أجل تطهير ليبيا من القوات الأجنبية والمرتزقة الإرهابيين.

وتوجه المدعي العسكري بقوات الجيش أيضًا بالشكر إلى حكماء وأعيان القبائل الليبية شرقًا وغربًا وجنوبًا على دعم جهود تبادل المحتجزين وفتح الطرق البرية وحفاظهم على وحدة الوطن وتحرير ترابة، كما توجه بالشكر والتقدير لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ورئيستها بالإنابة ستيفاني ويليامز على جهودها المستمرة من أجل تنفيذ جميع البنود المترتبة على وقف إطلاق النار.

وجرى الأيام الماضية، وللمرة الثانية، تبادل محتجزين بين قوات الجيش وقوات بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق، بمنطقة الشويرف، تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، حيث أفرجت قوات الجيش عن 26 شخص وتسلمت 41.