اللجنة القانونية المنبثقة عن الحوار السياسي تتفق على عقد جلسة أخرى السبت

أخبار ليبيا 24

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة، ستيفاني ويليامز، أن أعضاء اللجنة القانونية المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي اتفقوا على عقد جلسة أخرى يوم السبت المقبل لاستكمال مداولاتهما.

وكانت قد عقدت اللجنة، جلستها الافتراضية الخامسة الأربعاء حيث قدم الأعضاء خلال الجلسة توصياتهم بشأن الأسس الدستورية للانتخابات.

وأكدت، البعثة الأممية، إن الاجتماع عقد بعد التوافق الذي تم التوصل إليه على مدى الأيام الماضية على التعديلات اللازمة.

وقالت البعثة أن الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة، ستيفاني ويليامز، شكرت أعضاء اللجنة على جهودهم المكثفة لدعم إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

وتعهدت البعثة بتسهيل العمل المهم للجنة القانونية لضمان إجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر.