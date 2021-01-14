“الثني” يطلع علي نتائج اجتماع لجنة توحيد الميزانية العامة للدولة

امراجع غيث : الميزانية الموحدة ستكون جاهزة خلال 10 أيام

14 يناير، 2021 2:59 م
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أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

اطلع وكيل عام وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسيير مهام الوزارة امراجع غيث رئيس الحكومة عبد الله الثني على نتائج اجتماع اللجنة المختصة بتوحيد الميزانية العامة للدولة للعام 2021.

وقدم وكيل عام وزارة المالية والتخطيط المكلف لرئيس الحكومة تفاصيل اللقاء الذي جمع المعنيين بالشأن المالي والمصرفي في بلدية البريقة حول توحيد الميزانية العامة للدولة للعام 2021.

كما قدم غيث شرحا مفصلا عن الخطوات التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة بما يجعل للبلاد ميزانية موحدة لا تشهد عجزا في أي من بنودها.

 

وأكد أن اللجنة الموحدة بدأت بالفعل في اجتماعاتها لإعداد الميزانية العامة للدولة والتي من المفترض أن تكون جاهزة خلال 10 أيام. وأبدى رئيس مجلس الوزراء ترحيبه وتأييده لما بدر من اللجنة المختصة بما يعود بالنفع على المواطن بصفة عامة .

14 يناير، 2021 2:59 م
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