الثني يطلع على نتائج اجتماع لجنة توحيد الميزانية العامة للدولة

أخبار ليبيا 24

أطلع رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبدالله الثني، اليوم الخميس، على نتائج اجتماع اللجنة المختصة بتوحيد الميزانية العامة للدولة للعام 2021.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني مع وكيل عام وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسيير مهام الوزارة أمراجع غيث بديوان مجلس الوزراء ببنغازي.

ووضع وكيل عام وزارة المالية المكلف، الثني في صورة اللقاء الذي جمع المعنيين بالشأن المالي والمصرفي الذي عقد بلدية البريقة حول توحيد الميزانية العامة للدولة للعام 2021.

وقدم وكيل عام وزارة المالية المكلف، شرحا مفصلا عن الخطوات التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة بما يجعل للبلاد ميزانية موحدة لا تشهد عجزا في أي من بنودها.

وأكد وكيل عام وزارة المالية المكلف، أن اللجنة الموحدة قد بدأت اجتماعاتها لأعداد الميزانية العامة للدولة والتي من المفترض أن تجهز خلال 10 أيام.

وأبدى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة ترحيبه وتأييده لما نتج عن اجتماع اللجنة المختصة والذي يعود بالنفع على المواطن بصفة عامة.