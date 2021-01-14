الإدارة التجارية باقتصاد الوفاق: خفض قيمة الدينار سبب ارتفاع أسعار مكونات الخبز

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال مدير الإدارة التجارية، بوزارة الاقتصاد في حكومة الوفاق مصطفى قدارة، إن المطاحن زادت أسعار الدقيق وملح الطعام وغيره من مكونات الرغيف، بعد خفض قيمة الدينار أمام الدولار في الفترة الماضية.

وذكر في تصريحات لـ”اندبندنت عربية” أن وزارة الاقتصاد تسعى لتتبع المخزون الاستراتيجي من القمح، مُطالبًا بفتح الاعتمادات لتوريد القمح، لزيادة المخزون الاستراتيجي منه الذي يبلغ حاليصا 50 ألف طن.

وزعم قدارة في تصريحاته، أن وزارته تسعى لإعادة ضبط أسعار الخبز بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي، في أقرب وقت .

ويرى كثير من المحللين الاقتصاديين في ليبيا أن ارتفاع أسعار الخبز من تداعيات قرار المصرف المركزي، خفض قيمة الدينار الليبي أمام الدولار عند 4.48 دنانير للدولار الواحد، ما بدأ ينعكس على أسعار السلع في السوق المحلية، التي ارتفعت بدرجة كبيرة، مما أعاد الانتقادات التي صاحبت إصدار المركزي لهذا القرار إلى الواجهة.