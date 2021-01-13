معلقًا على ترحيب البعثة باجتماع البريقة .. السويحلي الليبيين ينتظرون “توزيع الغنيمة” السويحلي : الليبيون ينتظرون قرارات فورية بصرف النظر عن جهة إصدارها

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة الاستشاري، عبد الرحمن السويحلي أن الليبيين ينتظرون قرارات فورية ولا يستطيعون انتظار “توزيع الغنيمة”.

السويحلي علق بحسابه الشخصي على ترحيب البعثة الأممية بالاجتماع الاقتصادي لحكومتي “الوفاق والمؤقتة” في البريقة أمس “الليبيون ينتظرون قرارات فورية، علاوة العائلة، وزيادة الدخول الضعيفة تقاعد وأساسى وما فى حكمها التى تشمل الجميع أينما كانوا؛ بصرف النظر عن جهة إصدارها.

وقال مع تفهّمي لحساسية موقف البعثة، المواطنين يعانون الحياة يومياً، ولا يستطيعون تحمل ترف الانتظار حتى تُوزع الغنيمة (تشكيل سلطة تنفيذية جديدة)، حسب وصفه .

وكانت وزارة المالية في حكومة الوفاق أعلنت أمس الثلاثاء أن الاجتماع التقابلي في مدينة البريقة جاء استجابة إلى نداءات أبناء الشعب الليبي والمطالبة بتصحيح ومعالجة الأوضاع الاقتصادية.

وأضاف الوزارة عبر حسابها الرسم على “فيسبوك” أن الاجتماع لتخفيف وطأة ما يتعرض له الاقتصاد الوطني من صدمات مركبة والتي أثرت بشكل مباشر على الظروف المعيشية للمواطن في سائر ربوع البلاد.

وأوضحت الوزارة أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الشأن الاقتصادي والمالي وإحداث التكامل بين سياسات الاقتصاد الكلي (المالية – النقدية – التجارية).

يشار إلى أن اجتماعًا تقابليًا تم في مدينة البريقة ضم كل من وزير الخارجية المفوض ووزير المالية المفوض عن حكومة الوفاق الوطني، وعن الحكومة الليبية المؤقتة وكيل وزارة المالية والتخطيط والمكلف بتسيير مهام الوزارة، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ولفيف من مدراء الإدارات.