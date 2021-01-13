غوتيريش يشدد على ضرورة توحيد مؤسستي الجيش والشرطة في ليبيا تقرير غوتيريش بشأن ليبيا على طاولة مجلس الأمن

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أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه لابد من اتخاذ جملة من الخطوات للوصول إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وبحسب تقرير قدمه غوتيرش لأعضاء مجلس الأمن بشأن آخر التطورات المتعلقة بملف الأزمة الليبية، قال إن الوقف الدائم لإطلاق النار يحتاج قبولا من الأطراف وعامة الليبيين إلى جانب دعم الجهات المعنية الإقليمية والدولية لهذا الاتفاق.

غوتيريش لفت إلى أنه من الضروري أن تتقيد جميع الدول الأعضاء بالحظر التام لتوريد الأسلحة إلى ليبيا والجزاءات الأخرى المفروضة من مجلس الأمن .

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه لابد من العمل على إجراء إصلاحات أخرى في قطاع الأمن ونزع السلاح وصولا لتوحيد مؤسستي الجيش والشرطة.