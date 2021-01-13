صنع الله يعد بدعم المشاريع الحيوية بمنطقة فزان فور الحصول على الميزانية

أخبار ليبيا24

وأكد رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، على أن المؤسسة ستعمل، فور حصولها على الميزانية المطلوبة، على دعم المشاريع الحيوية بمنطقة فزان بالجنوب الليبي.

وقال صنع الله، في اجتماع الثلاثاء مع عضو مجلس النواب عن غات النائب صالح همّة: ” نطمئن أهلنا بالجنوب الحبيب، بأنه فور حصول المؤسسة الوطنية للنفط على الميزانيات المطلوبة والتي تحتاجها لتنفيذ المشاريع الحيوية التي ستدعم الاقتصاد الوطني على المدى القصير والبعيد، وانجاز عمليات الصيانة اللازمة بمختلف حقول شركاتها مما سيساهم في زيادة معدلات الانتاج، والأهم من ذلك هو تقديم الدعم للمناطق المجاورة لعملياتنا، وفي مقدمتها مساعدة أهلنا في الجنوب الليبي”.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن الاجتماع بين صنع الله وهمّة، أتى استكمالاً للقاءات سابقة مع البلديات والمسؤولين المحليين بمناطق فزان.

ولفتت إلى أنه تم خلال اللقاء تباحث دعم المؤسسة للجنوب الحبيب، بالاحتياجات الملحّة التي يحتاجها الأهالي.

وأضافت، أنه تمت مناقشة إنشاء وحدة لاستخلاص الغاز بحقل الشرارة النفطي، الذي قامت المؤسسة بدراسته وتعجز عن تمويله، بما يخصص لها من ميزانيات أو مساهمات من الشركاء الأجانب.

وأكدت المؤسسة أن هذا المشروع يعتبر هو الحل النهائي والناجع لتوفير منتج غاز الطهي بكافة مناطق الجنوب بشكل نهائي مستدام.