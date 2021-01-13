صنع الله يبحث تأخر دفع مرتبات حرس المنشآت النفطية طبرق

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بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الإثنين مع رئيس مجلس الإدارة لشركة الخليج العربي تأخر دفع مرتبات أفراد حرس المنشآت النفطية بميناء الحريقة النفطي طبرق.

وأوضح صنع الله بأن المؤسسة الوطنية للنفط قامت ولا زالت تتواصل مع كل الجهات المعنية بالدولة الليبية لحلحلة هذه المشكلة، مؤكدًا مناقشتهم استفاضة مشكلة تأخر سداد مرتبات حرس المنشآت النفطية.

يشار إلى أن أفراد جهاز حرس المنشآت النفطية قد قاموا بوقفة احتجاجية ومنعوا دخول أول ناقلة نفطية في بداية يناير الجاري احتجاجاً على تأخر رواتبهم لمدة 14 شهر.

وبعد تدخل عميد بلدية طبرق والحكماء منح عناصر المنشآت النفطية المسؤولين مهلة أسبوعين وإن لم تصل مرتباتهم سيتم إغلاق الميناء ومنع دخول النواقل النفطية.