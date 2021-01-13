ترحيل 5 سجناء مصريين من طرابلس إلى بلادهم

أخبار ليبيا24- خاص

أعلن مدير إدارة العلاقات العامة بجهاز الشرطة القضائية العقيد أحمد أبوكراع اليوم الاربعاء ترحيل خمسة نزلاء من الجنسية المصرية المحكومين على ذمة قضايا بطرابلس إلى بلادهم.

وقال أبوكراع لـ”أخبار ليبيا24″ إن النزلاء المصريين الذين تم ترحيلهم من مؤسسة الإصلاح والتأهيل عبر مطار معيتيقة الدولي، محكومين بالإبعاد خارج الأراضي الليبية.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة بالجهاز أن بعد إجراء التحاليل والكشوفات الخاصة بجائحة كورونا والتدقيق في قيودهم تم ترحيلهم، مؤكداً أنه سيتم ترحيل كافة النزلاء المصريين المستهدفين بالإبعاد.

يذكر أنه تم ترحيل ثمانية نزلاء من الجنسية المصرية اليومين الماضيين، كما تم ترحيل أربعة أوكرانيين محكومين على ذمة قضية تهريب محروقات من العاصمة طرابلس إلى بلادهم، الأيام الماضية.