بومريز يفتتح مقر “مصلحة التقنيات” ببنغازي

أخبار ليبيا 24

قام وزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة، فوزي بومريز، اليوم الأربعاء، بافتتاح مقر مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية التابع لمراقبة تعليم بنغازي وضواحيها.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، قال بومريز، “إن وزارة التعليم نجحت في توفير بيئة مناسبة للعاملين بالمصلحة بعد أن حرموا منه لفترة تقدر بعشرين عاما”.

وأشار بومريز إلى أن مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية يُعد أحد الأجهزة التنفيذية التابعة للوزارة والتي كانت تعاني لفترة طويلة من عدم توفير مقر لها.

وأثنى وزير التعليم على عمل مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعلمية، مشيرا إلى أنها كانت تنفذ المشاريع التي توكل إليها بنجاح وفي وقت قياسي.

يشار إلى أن مراسم افتتاح مقر مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية، مسؤول قطاع التعليم بمدينة بنغازي، مصطفى بالحسن، وعددا من مدراء الأقسام بالقطاع ورئيس وأعضاء المصلحة.