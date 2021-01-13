بوشناف يكلف 3 مدراء جدد لأمن طبرق والقبة وأجدابيا
القرار شدد على ضرورة العمل به من تاريخ صدوره
أخبار ليبيا 24 – أمن
أصدر وزير الداخلية في الحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف القرار قم 40 لسنة 2021 والذي بتكليف ضباط بمهام .
ووفقا لقرار الوزير فقد تم تكليف عميد خالد عبدالعزيز عبدالله مديراً لمديرية أمن طبرق، وعقيد مصطفى حسن الأسود مديراً لمديرية أمن القبة، وعقيد أحمد سليمان علي مديراً لمديرية أمن أجدابيا .
وسوف تتم عمليات التسليم والاستلام مابين الضباط المكلفين ومدراء الأمن السابقين .
وشدد القرار على ضرورة العمل به من تاريخ صدوره في العاشر من يناير الجاري، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه .