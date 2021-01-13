المسماري: تركيا وسعت مهبط قاعدة الوطية ليستقبل طائرات عسكرية عملاقة

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قال الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأربعاء إن تركيا قامت بتوسعة مهبط قاعدة الوطية ليستقبل طائرات عسكرية عملاقة.

وأضاف المسماري خلال مؤتمر صحفي أن الجيش يرصد بشكل يومي طائرات عسكرية تركية تصل للقاعدة في خرق لمخرجات برلين.

وأوضح الناطق باسم القيادة العامة أن تركيا قامت بتركيب منظومات دفاع جوي في قاعدة الوطية الواقعة في الجنوب الغربي للبلاد.