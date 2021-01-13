اللجنة الاستشارية تبدأ في عقد أولى اجتماعاتها في جنيف

أخبار ليبيا24

بدأت منذ ساعة اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، الأربعاء، في عقد أولى اجتماعاتها المباشرة في جنيف لمناقشة القضايا الخلافية العالقة وغير المتفق عليها، والمتعلقة أساسًا بآليات اختيار القيادة السياسية الجديدة بليبيا.

وستمتد المناقشات لمدة ثلاثة أيام تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حيث جرى افتتاح أعمال الاجتماع اليوم في جنيف في حضور ممثلة البعثة بالإنابة ستيفاني وليامز.

وستخصص الاجتماعات لتبادل وعرض المقترحات ووجهات النظر حول آليات اختيار السلطة التنفيذية والتشريعية الجديدة بين أعضاء اللجنة الاستشارية الـ18 تحت إشراف البعثة الأممية إلى ليبيا.

وكان عضو اللجنة الاستشارية المنبثقة عن لجنة الحوار السياسي الليبي، محمد لينو، قد صرح لأخبار ليبيا24، بأن أعضاء اللجنة الاستشارية سيناقشون التوصيات التي توصلوا إليها خلال اجتماعاتهم السابقة عبر الاتصال المرئي، لافتًا إلى أن التوصيات ستكون مرضية لما فيها من بنود نالت توافق الجميع، وستعرض نتائج اجتماعات جنيف على أعضاء الحوار من جديد، على حد قوله.