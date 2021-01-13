الظواهر السلبية يبحث سُبل توفير المناخ الملائم بمستشفى الجلاء ببنغازي

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة المُكلف، اليوم الأربعاء، آخر التطورات الأمنية بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، وفق المكتب الإعلامي للجهاز.

جاء ذلك في اجتماع عقده رئيس الجهاز المكلف مع مدير مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث وعدد من أعضاء إدارة المستشفى.

كما بحث الاجتماع الذي عقد بمقر جهاز الظواهر السلبية والهدامة، كيفية توفير مناخ ملائم للأطقم الطبية لتقديم كافة الخدمات الصحية للمواطنين.

وأثنى مدير مستشفى الجلاء وأعضاء إدارة المستشفى على مجهودات عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة ومدى تصديهم للخروقات الأمنية وخلق مناخ أمني داخل أروقة المستشفى.

وأكد الحاضرون على الوقوف صفاً واحداً مع إدارة المستشفى والأطقم الطبية للسعي بكافة السُبل الممكنة لتقديم كافة الخدمات للمواطنين.