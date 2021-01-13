الطيران المدني تطالب شركات الطيران بإيقاف العمل بأي أسعار جديدة على رحلاتها

13 يناير، 2021 10:11 م
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أخبار ليبيا24

طالبت مصلحة الطيران المدني شركات الطيران التي قامت بتغيير أسعار التذاكر بإيقاف العمل بأي أسعار جديدة على رحلاتها الداخلية والخارجية.

وقال رئيس المصلحة  مصطفى عبدالحميد بن عمار في خطاب تحصلت “أخبار ليبيا24” على نسخة منه والموجه إلى عدد من شركات الطيران بعدم رفع قيم أجور وأسعار النقل الجوي إلا بالرجوع إلى مصلحة الطيران المدني.

وشدد بن عمار في خطابه على عدم التعامل بالأسعار الجديدة سواء تذاكر الرحلات الداخلية والخارجية، وذلك لدراستها ومن ثم اعتمادها قبل وضعها موضع التنفيذ.

ودعا رئيس المصلحة الشركات بإيقاف أي أسعار جديدة والعمل بالأسعار المعتمدة سابقاً، وتقديم مقترح بالأسعار الجديدة لدراستها والاعتماد المناسب منها.

يذكر أن شركات الطيران الخطوط الجوية الليبية والخطوط الأفريقية وطيران البراق وليبيا للطيران والأجنحة الليبية قامت برفع أسعار تذاكر الرحلات الداخلية والخارجية بالمخالفة للأوامر ، بحجة رفع سعر وقود الطائرات ثلاثة أضعاف التسعيرة السابقة.

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13 يناير، 2021 10:11 م
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