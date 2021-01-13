اجتماع مباشر في جنيف للجنة الاستشارية الليبية لبحث القضايا الخلافية

13 يناير، 2021 10:44 ص
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أخبار ليبيا24

يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، الأربعاء، في جنيف لعقد اجتماعات مباشرة تمتد على مدى 3 أيام.

وستناقش اللجنة، المكونة من 18 عضوًا، القضايا الخلافية العالقة وغير المتفق عليها، والمتعلقة أساسًا بآليات اختيار القيادة السياسية الجديدة بليبيا.

والإثنين، قال عضو اللجنة الاستشارية المنبثقة عن لجنة الحوار السياسي الليبي، محمد لينو، لأخبار ليبيا24، أن أعضاء اللجنة الاستشارية سيناقشون التوصيات التي توصلوا إليها خلال اجتماعاتهم السابقة عبر الاتصال المرئي.

وتوقع لينو، أن التوصيات ستكون مرضية لما فيها من بنود نالت توافق الجميع، وستعرض نتائج اجتماعات جنيف على أعضاء الحوار من جديد.

 

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13 يناير، 2021 10:44 ص
37

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