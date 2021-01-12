وزير عدل الوفاق يبحث مع السفير الإيطالي التعاون في المجالات القضائية والعدلية

12 يناير، 2021 12:22 ص
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أخبار ليبيا24- خاص

بحث وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني محمد لملوم مع السفير الإيطالي المعتمد لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، التعاون المشترك بين البلدين في المجالات القضائية والعدلية.

وقالت أحلام فكار عضو مكتب الإعلام في الوزارة لـ”أخبار ليبيا24″ اليوم الاثنين، إن الاجتماع تناول مذكرة التفاهم بين وزارتي العدل بالبلدين و التي تهدف إلى تعزير التعاون القضائي بينهما.

وأضافت فكار أنه تم خلال الاجتماع مناقشة ملف الهجرة غير الشرعية و التي تعد تحدياً مشتركاً للبلدين.

وأوضحت عضو مكتب الإعلام أنه تمت مناقشة الوضع السياسي في البلاد ، و الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الانقسام السياسي و توحيد المؤسسات تمهيداً لعقد الانتخابات البرلمانية و الرئاسية نهاية هذا العام.

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12 يناير، 2021 12:22 ص
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