نفاد مشغلات الكشف عن كورونا في مراكز رصد بني وليد مسؤول ملف الصحة يكشف عن توفير جزء من المشغلات لبعض الجهات الخاصة

أخبار ليبيا 24 – صحة

أعلن الناطق باسم إدارة الخدمات الصحية في بلدية بني وليد، محمد أبو النيران، نفاد مشغلات الكشف عن فيروس كورونا بمختبرات المدينة.

أبو النيران قال – لوكالة أخبار ليبيا 24 – اليوم الثلاثاء، إن تم توفير جزء منها من بعض الجهات الخاصة، مشيراً إلى أنه تمت مخاطبة وزارة الصحة والجهات المختصة بشكل متواصل دون جدوى.

يشار إلى أن اجتماع عقد بمقر إدارة الخدمات الصحية في بني وليد خصص لمتابعة خطة الطوارئ في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أبو النيران أن الاجتماع الذي عقد الأشهر الماضية تناول آلية تنظيم عمل المرافق الصحية بالمدينة على مدى الأربع والعشرين ساعة، ومدى جاهزية العناصر الطبية لأي حالة طارئة.

وأضاف أبو النيران أن الاجتماع ناقش الاحتياجات الوقائية للكادر الطبي، وتوفير المعدات والأجهزة الطبية اللازمة، ووضع آلية للتواصل المستمر بين فرق العمل كافة.