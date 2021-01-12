مالية الوفاق تعلن تفاصيل اجتماع البريقة

12 يناير، 2021 8:34 م
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أخبار ليبيا24

وزارة المالية في حكومة الوفاق تعلن اليوم الثلاثاء تفاصيل الاجتماع التقابلي في البريقة بخصوص توحيد الميزانية والعمل الدبلوماسي:

 الاجتماع جاء استجابة إلى نداءات أبناء الشعب الليبي والمطالبة بتصحيح ومعالجة الأوضاع الاقتصادية

 الاجتماع لتخفيف وطأة ما يتعرض له الاقتصاد الوطني من صدمات مركبة والتي أثرت بشكل مباشر على الظروف المعيشية للمواطن في سائر ربوع البلاد

 نوقش خلال الاجتماع الشأن الاقتصادي والمالي وإحداث التكامل بين سياسات الاقتصاد الكلي (المالية – النقدية – التجارية)

 استعرضت الخطوات اللازمة لتعزيز دور تلك السياسات

 الاجتماع اتسم بتعالي الروح الوطنية وإعلاء مصلحة الوطن

 الاتفاق على تحديد حجم الإنفاق الحكومي والتأكيد على مبدأ كفاءة الإنفاق

 الاتفاق على إعداد تصور نهائي للميزانية العامة خلال الأيام القادمة تمهيداً لعرضها على حكومة الوحدة الوطنية القادمة.

12 يناير، 2021 8:34 م
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