مالية الوفاق تعلن تفاصيل اجتماع البريقة

أخبار ليبيا24

وزارة المالية في حكومة الوفاق تعلن اليوم الثلاثاء تفاصيل الاجتماع التقابلي في البريقة بخصوص توحيد الميزانية والعمل الدبلوماسي:

– الاجتماع جاء استجابة إلى نداءات أبناء الشعب الليبي والمطالبة بتصحيح ومعالجة الأوضاع الاقتصادية

– الاجتماع لتخفيف وطأة ما يتعرض له الاقتصاد الوطني من صدمات مركبة والتي أثرت بشكل مباشر على الظروف المعيشية للمواطن في سائر ربوع البلاد

– نوقش خلال الاجتماع الشأن الاقتصادي والمالي وإحداث التكامل بين سياسات الاقتصاد الكلي (المالية – النقدية – التجارية)

– استعرضت الخطوات اللازمة لتعزيز دور تلك السياسات

– الاجتماع اتسم بتعالي الروح الوطنية وإعلاء مصلحة الوطن

– الاتفاق على تحديد حجم الإنفاق الحكومي والتأكيد على مبدأ كفاءة الإنفاق

– الاتفاق على إعداد تصور نهائي للميزانية العامة خلال الأيام القادمة تمهيداً لعرضها على حكومة الوحدة الوطنية القادمة.