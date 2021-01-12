عودة الأجواء الشتوية على أغلب المناطق في ليبيا

أخبار ليبيا24

يسود اليوم الثلاثاء على أغلب مناطق ليبيا طقس غائم ومتقلب مع رياح شمالية غربية نشطة على المناطق الساحلية وانخفاض في درجات الحرارة، بحسب النشرة الجوية المتوقعة للمركز الوطني للأرصاد الجوية اعتبار من اليوم وحتى الخميس.

يأتي ذلك بعدما شهدت معظم المناطق في ليبيا طقسًا حارًا خلال الأيام القليلة الماضية.

والطقس في رأس أجدير سرت، سهل الجفارة والجبل الغربي، غائم ويتخلله سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتجاوز سرعتها (50) كم في ساعة على المناطق الساحلية أحيانا.

أما درجات الحرارة القصوى، المتوقعة، فتتراوح ما بين (13-18) مئوية على أغلب المناطق وتنخفض يوم الغد.

وفي الخليج سهل بنغازي حتى أمساعد، الواحات ومراده، فالطقس يشهد تكاثرًا تدريجيًا للسحب من مساء هذا اليوم مع سقوط أمطار متفرقة هذه الليلة ويوم الغد.

والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق، تتحول من مساء اليوم إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة تتجاوز سرعتها (50) كم في ساعة.

بينما درجات الحرارة القصوى، فتتراوح نهار اليوم ما بين (18-23) مئوية وتصل اليوم إلى (27) مئوية على جالو وتسجل انخفاضًا من مساء اليوم حيث تتراوح يوم الغد ما بين (14-18) مئوية ولا تتجاوز (12) مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

وفي الجفرة، سبها، غات، غدامس والحمادة، الطقس قليل الغيوم والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، بينما درجات الحرارة القصوى، تتراوح ما بين (19-24) مئوية وتسجل انخفاضًا بسيطًا يوم الغد.

أما في الكفرة، السرير وتازربو، فالطقس يشهد صافٍ والسماء إلى قليلة السحب، بينما الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (26-28) مئوية وتسجل انخفاضًا ملحوظًا يوم الغد حيث تكون ما بين (20-23) مئوية.