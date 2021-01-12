ترحيل ثمانية نزلاء من الجنسية المصرية إلى بلادهم المصريين محكوم عليهم بالإبعاد خارج الأراضي الليبية

أخبار ليبيا 24 – أمن

أعلن مدير إدارة العلاقات العامة بجهاز الشرطة القضائية عقيد أحمد ابوكراع ترحيل ثمانية نزلاء من الجنسية المصرية المحكومين على ذمة قضايا بطرابلس.

أبوكراع قال – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – إن النزلاء المصريين الذين تم ترحيلهم من مؤسسة الاصلاح والتأهيل عين زارة الرئيسي عبر مطار معيتيقة الدولي، محكومين بالإبعاد خارج الأراضي الليبية.

وأوضح أن سيتم خلال الأيام القليلة القادمة ترحيل كافة النزلاء المصريين المستهدفين بالأبعاد، لافتاً أن القنصلية المصرية تتعاون بشكل مستمر مع جهاز الشرطة القضائية.

يذكر أن تم ترحيل أربعة نزلاء من الجنسية الأوكرانية محكومين على ذمة قضية تهريب محروقات من العاصمة طرابلس إلى بلادهم، خلال الأيام الماضية .