بيت المال : الأرض المقام عليها مركز المحفوظات تعود ملكيتها للدولة الليبية بيت المال : الأرض المقام عليها المركز كانت مقبره وهي ليست وقف

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عميد بلدية طرابلس المركز عبدالرؤوف بيت المال إن الأرض المقام عليها المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية تعود ملكيتها للدولة الليبية، وهي ليست وقف.

بيت المال أوضح – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – اليوم الثلاثاء، أن الأرض المقام عليها المركز كانت مقبره، وهناك قرار سنة 1975 يفيد بأن كل المقابر القديمة والتي تم نقل الرفات منها وأصبحت أرض فضاء تؤول ملكيتها للبلديات، وفي سنة 1992 تؤول أملاك البلديات إلى مصلحة أملاك الدولة .

وأشار إلى أن، الإشكالية ليست لمن تعود ملكية الأرض المقام عليها المركز، بل بالمؤسسة التاريخية بهذا الحجم يتم التعامل بهذه الطريقة، فهو يحوي تاريخ الليبيين ولا يجوز المساس به ولن نسمح بذلك.

وكان نائب رئيس مجلس الإدارة بالمركز الوطني الليبي للدارسات والمحفوظات التاريخية بطرابلس علي الهازل قد قال بإنهم بصدد رفع قضية لفض النزاع مع هيئة الأوقاف.

الهازل أوضح – في تصريح خاص للوكالة الأحد الماضي – أن مهمة الترافع ستوكل إلى نقابة المحامين، وإذا حكم القضاء بعدم احقيه الأوقاف في أرض المركز فعليها إرجاع ما أخذته إلى الخزانة العامة.