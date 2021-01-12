الوطنية للنقل البحري تعلن انضمام ناقلة نفط خام جديدة إلى أسطولها البحري

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أعلنت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري اليوم الإثنين انضمام ناقلة نفط خام جديدة إلى أسطولها البحري اعتبارا من تاريخ اليوم.

وأضافت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري أنه اختير للناقلة اسم (ابن حوقل – 2021) مؤكدة أن اقتناء الناقلة يعد إنجازًا كبيرًا يضاف إلى الشركة.

وأكدت الشركة أن الناقلة الجديدة حديثة ومطابقة لأعلى معايير الجودة والسلامة والبيئة ومتطلبات ائتلاف شركات النفط الكبرى (OCIMF ) والتي تم بناؤها تحت إشراف هيئة التصنيف البريطانية (لويدز ) .

وأشارت إلى أن الناقلة ابن حوقل هي أول ناقلة جديدة يتم اقتنائها منذ عشر سنوات، وهي نتاج المرحلة الأولى لخطة تطوير وتحديث أسطول الشركة 20/23، والتي انطلقت أولى مراحلها (الإحلال / الاقتناء) منتصف العام الماضي.

وأفادت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري أن هذا الإنجاز سيساهم بشكل كبير في تحسين الأداء العام للأسطول، مع الحرص التام على تطبيق القيم والأسس التجارية بجودة عالية.

وأعلنت الشركة أنها تطمح لأن تكون على قمة هرم التميز بين مصاف الشركات العالمية في تقديم الخدمات بأحدث طرق تشغيل الأساطيل البحرية وفقاً للمعايير ونظم الجودة والسلامة العالمية.