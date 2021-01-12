“الشموع” مصراتة يفتتح ملعبه بحلة جديدة

الملعب خضع لعملية صيانة وتطوير بإشراف إدارة المشروعات بهيئة الرياضة

12 يناير، 2021 10:18 م
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أخبار ليبيا 24 – رياضة

افتتح نادي الشموع مصراتة ملعب كرة القدم الرئيسي للنادي بحلته الجديدة أمس الإثنين .

وكان الملعب قد خضع لعملية صيانة وتطوير بإشراف وتنفيذ إدارة المشروعات بالهيئة العامة للشباب والرياضة .

يأتي هذا المشروع ضمن عدد من المشاريع التي تنفذها الهيئة بالمناطق و التي تعمل على استحداث المنشأت الرياضية لتوفير كافة أوجه الدعم للرياضيين في كافة أنحاء البلاد .

هذا وتسعى هيئة الشباب والرياضة لبناء جيل قادر على تحقيق التنمية وتوفير البيئة الرياضية المناسبة لرفع كفاءة اللاعبين ورفع اسم ليبيا بكافة المحافل الدولية.

12 يناير، 2021 10:18 م
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