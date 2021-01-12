الأهلي بنغازي يوافق على المشاركة في بطولة السلام إدارة الإهلي تأكد دعمها لعودة النشاط الرياضي في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – رياضة

أبدت إدارة النادي الأهلي بنغازي موافقتها على مشاركة فريقه في بطولة السلام الودية لكرة القدم المنتظر انطلاقها في بنغازي الأيام المقبلة .

هذا وقدمت إدارة نادي الأهلي الشكر للجنة المنظمة للبطولة على الدعوة التي وجهت لفريق كرة القدم بالنادي، مؤكدة أنها تدعم تنظيم مثل هذه التظاهرات التي تساهم في عودة النشاط الرياضي في ليبيا .

وستحتضن مدينة بنغازي بطولة السلام لكرة القدم بمشاركة عدد من فرق الممتاز في الفترة من العاشر حتى الخامس عشر من يناير الجاري، تحت إشراف الهيئة العامة للشباب والرياضة بالحكومة الليبية .